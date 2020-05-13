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Новые соцвыплаты на детей могут получить около 900 тыс. жителей Свердловской области

Деньги на детей до 3 лет уже выплатили 64 тыс. человек
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© Гавриил Григоров/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Социальные выплаты на детей в связи с пандемией могут получить около 900 тыс. жителей Свердловской области. Уже 64 тыс. человек получили выплаты на детей до 3 лет, еще порядка 150 тыс. имеют право подать заявление на них, а также около 700 тыс. человек - потенциальные получатели выплат на детей от 3 до 16 лет, сообщила в среду в Уральском региональном центре ТАСС заместитель управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Ольга Шубина.

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"[Выплаты] детям до 3 лет <...> - по Свердловской области [за апрель] эти выплаты получили 64 тыс. семей, сейчас производим выплату мая. <...> Потенциальных получателей выплаты от 3 до 16 лет, по статистике Свердловской области, будет 700 тыс. Получателей, тех, кто [еще] не получил от 0 до 3 лет, у нас будет порядка 150 тыс. Объемы, конечно, колоссальные - <...> чтобы, допустим, произвести по Свердловской области, грубо говоря, [для] 700 тыс. [человек] единовременную выплату и ежемесячную выплату от 0 до 3 [лет], нам необходимо порядка 9 млрд рублей", - сказала она.

Шубина отметила, что новые выплаты будут начисляться с 1 июня. "И по мере обработки заявлений в пределах июня эту выплату получат все, кто обратился", - добавила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе селекторного совещания 11 мая предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком - с 3 375 рублей до 6 751 рубля - такое пособие получат неработающие граждане России, в том числе студенты. Выплаты по 5 тыс. рублей на ребенка в месяц теперь смогут получать российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста.

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РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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