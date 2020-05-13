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Жители Екатеринбурга покажут семейные реликвии онлайн в "Ночь музеев"

По словам организаторов акции "Музей в доме", в ней сможет принять участие любой человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Музей истории Екатеринбурга проведет акцию "Музей в доме", в рамках которой жители города смогут провести онлайн-экскурсию по своему дому и показать уникальные вещи и реликвии своей семьи. Акция пройдет 16 мая в "Ночь музеев", сообщил в среду журналистам директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

"Вторая часть акции "Музей в доме" совершенно экспериментальная: мы подумали, что раз сейчас [жители города] не могут прийти к нам, то мы могли бы прийти к ним в гости. И в эту ночь будет такая конференция с горожанами, которые расскажут про те экспонаты, которые есть у них дома, то, что они хранят долгие годы, может быть, даже поколения. Самые разные люди подключатся, расскажут про свои экспонаты, Александр Александрович Пантыкин, например, или известный гонщик Сергей Карякин", - сказал Каменский.

По его словам, любой человек может принять участие в акции, для этого нужно отправить видеоролик с представлением "домашних экспонатов" на почту музея mie1723@gmail.com или выложить его в социальной сети с хештегом #музейвдоме. Самые интересные ролики будут представлены Музеем истории Екатеринбурга.

Каменский уточнил, что музей подготовил более 20 программ для "Ночи музеев" в этом году. В дневной блок входят девять интерактивных прогулок по усадьбам, в которых жили градоначальники, возглавлявшие Екатеринбург в ХIХ веке. В вечернюю программу включены онлайн-лекции-экскурсии по главному зданию Музея истории Екатеринбурга, Водонапорной башне, дому Маклецкого и дому Метенкова. "А завершим мы в игровом формате, в 23:00 начнется игра "Верю - не верю", где можно будет выиграть самые разные призы, отвечая на вопросы, посвященные истории нашего города", - отметил Каменский.

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