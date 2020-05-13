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Пандемия коронавируса нового типа

Экзамены с дистанцией и онлайн-выпускные. Как школьники в УФО закончат учебу

Для соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности во время экзаменов учащиеся будут сидеть через одну парту
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 13 мая. Школьники 11-х классов в регионах Уральского федерального округа будут сдавать выпускные экзамены в особых условиях из-за распространения коронавируса, а выпускные будут проходить по интернету. Поэтому в Челябинской области увеличат количество кабинетов, в которых ученики будут писать тесты, а в Тюменской области онлайн зачитают приказ об окончании обучения.

В регионах Уральского федерального округа выявлено 6 932 случая коронавируса. В Свердловской области - 2 298 случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе - 1 360, в Челябинской области 1 333 случая, в Тюменской - 977, в Ханты-Мансийском автономном округе - 865, в Курганской области - 99.

Экзамены с дистанцией

Проводить тестирование в регионах округа будут в особых условиях. Например, заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер сообщил журналистам, что для соблюдения всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности школьники будут сидеть через одну парту. Это потребует большего числа задействованных аудиторий и педагогов, которые будут следить за ходом экзамена. Также это повлечет за собой и увеличение числа камер, с помощью которых следят, чтобы школьники не списывали.

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Аналогичные меры планируется принять и в Челябинской области. В пресс-службе Министерства образования региона отметили, что власти предвидели изменение требований. "Поэтому обсуждать эти моменты и готовиться к экзаменам в нашем министерстве начали еще в апреле. И на данный момент мы готовы все новые рекомендации соблюсти", - сообщили в министерстве.

В Свердловской области власти пока вычисляют потребность в дезинфицирующих средствах, необходимых для проведения ЕГЭ. По словам регионального министра образования и молодежной политики Юрия Биктуганова, рассадка детей будет изменена, и если потребуется число задействованных аудитории и учителей будет увеличено.

Опыт дистанта

В северных регионах УФО - Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округе - пока не решено, как будут проходить экзамены, однако на Ямале школьники готовятся к экзаменам по интернету. "Такой формат используем впервые. С помощью дистанционного образования мы увидели хорошую возможность расширить аудиторию лучших преподавателей. Уже сейчас понятно, что проект пользуется спросом. Планируем сделать проект ежегодным", - рассказала заместитель директора регионального института развития образования Ольга Березина.

Также сохранить некоторые практики онлайн-обучения планируется и в Тюменской области. По словам Райдера, проведение части демонстрационных лабораторных работ и сопровождение исследовательских проектов школьников можно будет частично переводить в онлайн, однако полностью отказаться от очного формата обучения невозможно. В Свердловской области постепенно внедрять дистанционное обучение начали еще несколько лет назад. Школам было предложено в субботу учиться дистанционно, сообщил Биктуганов.

Выпускной по интернету

В регионах УФО продолжают действовать запреты на проведение любых массовых мероприятий, поэтому власти собираются проводить последние звонки и выпускные онлайн. В Тюменской области не видят смысла переносить последний звонок, потому что потеряется "торжественность момента". "Прорабатываются варианты торжественного зачитывания приказа об окончании обучения в дистанционном формате. Мы провели онлайн все акции с Днем Победы, реализуем и дистантные онлайн-линейки", - отметил Райдер.

В Свердловской области также изучаются варианты онлайн-проведения мероприятий. В ХМАО также празднование будет походить онлайн. В администрации Нижневартовска сообщили, что концепция последнего звонка обсуждается. "Последний звонок по времени придется на режим самоизоляции, так что пройдет в дистанционном формате. Конкретика сейчас обсуждается, готовится концепция, собраны предложения от образовательных учреждений города. Также обсуждается формат участия выпускников города в окружном последнем звонке", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияТюменская областьСвердловская областьЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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