В Свердловской области 19 мая возобновят работу ТЦ и уличные кафе

"Мы готовимся к постепенному снятию ограничительных мер в Свердловской области с 19 мая. <…> Смогут возобновить работу все магазины и торговые центры, но со строгим соблюдением всех норм, в том числе по количеству посетителей - должно быть не менее 10 кв. метров на человека. <…> Предприятия общественного питания смогут возобновить работу в формате уличных кафе при соблюдении норм - не менее 10 кв. метров на человека", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram .

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Работа всех магазинов и торговых центров будет возобновлена в Свердловской области с 19 мая при соблюдении ограничений по количеству посетителей. Также в регионе начнут работу уличные кафе, сообщил в среду губернатор региона Евгений Куйвашев.

Губернатор добавил, что будут разрешены индивидуальные прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, посещение парков и скверов, однако необходимо будет соблюдать дистанцию. Также будет увеличено числа дежурных групп в муниципальных и частных детских садах.

По словам главы региона, в отношении 18 муниципалитетов, включая Екатеринбург, где эпидситуация менее благополучна, часть ограничительных мер сохраняется. "В том числе сохраняется действующий запрет на продажу алкогольной продукции в розничных магазинах после 19:00 местного времени [на предприятия общепита это не распространяется]. Также в этих муниципалитетах остаются ограничения на работу парикмахерских: можно только стричься. Косметологии смогут работать, только если у них есть медицинская лицензия", - отметил Куйвашев.

В остальных муниципалитетах области, по словам губернатора, смогут в полном объеме работать парикмахерские, салоны красоты с массажными кабинетами и бани. Масочный режим, обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет также сохраняется.

В Свердловской области зафиксировано 2 298 случаев заражения коронавирусом. Врачи оценивают состояние 13 госпитализированных с коронавирусом как тяжелое, 68 - средней степени тяжести, остальных - удовлетворительное. Выписано 534 человека, трое умерло.