В ХМАО погибли два человека во время поисков упавшего в реку ребенка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мая. /ТАСС/. Катер с тремя добровольцами, участвовавшими в поисках мальчика, упавшего в реку с велосипеда в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа, попал под баржу. Два человека погибли, третий спасся. Об этом сообщил глава Белоярского района Сергей Маненков в ходе общения с жителями в Instagram.

Информационно-аналитический отдел "Центроспас-Югория" в среду сообщил, что мальчик 2013 года рождения, катаясь на велосипеде, упал в реку в Белоярском. Его унесло течением, местонахождение ребенка не установлено, идут поиски. Спасатели обследовали около 10 км береговой линии и дно реки эхолотом на протяжении 1 тыс. кв. метров, был найден велосипед мальчика. Региональное управление СК возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи, в частности, проверят действия местных чиновников, которые должны были обеспечить безопасность берега.

"Были организованы поиски мальчика с привлечением специалистов, в том числе водолазов и спасателей "Центроспас-Югория", а также нескольких жителей Белоярского района. К глубокому сожалению, катер, на котором три человека, жители города Белоярский, ушел под баржу, и два человека утонуло", - сказал глава района.

Он также сообщил, что семьям погибших будет оказана помощь. "Я искренне соболезную о случившемся и обещаю, что со стороны администрации будет оказана помощь семьям, которые потеряли близких", - добавил он.

На сайте управления СК отмечается, что поисковики погибли вечером 12 мая. По данным ведомства, на винт моторной лодки, в которой находились трое добровольцев, намотало трос от поискового приспособления, пока мужчины устраняли неисправность, лодку течением снесло под баржу, стоящую у причала возле лодочного кооператива "Нептун" в городе Белоярский. "В результате чего лодка ушла под воду. Один из поисковиков смог выбраться из воды сам, второй мужчина захлебнулся и всплыл уже без признаков жизни, тело третьего мужчины до сих пор не найдено", - говорится в сообщении.

В Следственном комитете добавили, что по факту гибели поисковиков организована процессуальная проверка. В настоящее время ведутся поиски мальчика и утонувшего поисковика.