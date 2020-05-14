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"Ночь музеев" в Екатеринбурге представит программу для людей с ограничениями по здоровью

Участниками акции в этом году в городе станут 62 виртуальные площадки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут принять участие в мероприятиях "Ночи музеев" в Екатеринбурге, которая пройдет онлайн, для них подготовлена специальная программа, сообщает в четверг оргкомитет акции.

"Специальная программа "Ночь музеев. Инклюзив" от проекта "Культура для всех" представит посетителям онлайн-выставки, фото- и видеоинсталляции "От модерна к авангарду" - работы, созданные людьми с инвалидностью из инклюзивных мастерских "Благое дело". Незрячий искусствовед Алексей Филатов прочитает авторскую лекцию "Карл Брюллов. Последний день Помпеи". Три лекции об искусстве от Музея изобразительных искусств будут доступны с переводом на русский жестовый язык", - говорится в сообщении.

Предусмотрены и специальные программы для детей. "В частности, среди участников этого года пять школьных музеев, мероприятия которых непременно заинтересуют юных посетителей. Театр кукол и центр культуры "Орджоникидзевский" также в первую очередь ориентируются на детскую аудиторию", - привели пример в оргкомитете.

В Екатеринбурге в этом году участниками "Ночи музеев" станут 62 виртуальные площадки, в их числе восемь присоединившихся в 2020 году - "Галерея Синара Арт", музейно-выставочный комплекс Уральского Федерального университета, Избирательная комиссия Свердловской области, Уральское главное управление Банка России, Уральская государственная консерватория имени М. П. Мусоргского, ювелирный завод "Ринго", Центр практической психологии и музей Водоканала города. Они представят онлайн-посетителям 232 события для всей семьи, в числе которых лекции и экскурсии, мастер-классы и презентации, фильмы, трансляции спектаклей и многое другое. Акция пройдет в онлайн-формате в субботу, 16 мая, а офлайн она состоится 18 ноября.

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РоссияСвердловская область
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