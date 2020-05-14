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В Югре горит лес на площади почти 70 га

Возгорание зафиксировано на территории Белоярского, Самаровского и Советского лесничеств

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мая. /ТАСС/. Три лесных пожара действуют в Ханты-Мансийском автономном округе на общей площади почти 70 га, сообщается в среду на сайте регионального департамента недропользования и природных ресурсов.

"В Югре действуют три лесных пожара, в том числе один локализованный, на территории Белоярского, Самаровского и Советского лесничества на площади 69,7 га", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще семь лесных пожаров за прошедшие сутки в регионе потушено на площади 4,23 га на территории Советского, Самаровского, Белоярского, Березовского, Няксимвольского, Кондинского и Юганского лесничеств. Основой причиной пожаров стала гроза.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зафиксировано 20 лесных пожаров общей площадью 156,51 га. В 2019 году на аналогичную дату в лесах региона произошло 10 пожаров площадью 179,84 га.

Ранее на сайте регионального главка МЧС сообщалось, что в Югре ожидается аномально теплая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 10 градусов и более от климатической нормы. 13 мая в ХМАО температура воздуха поднималась до 29 градусов тепла, в ряде муниципалитетов прошли дожди с грозами.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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