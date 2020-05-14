Специалисты Белоярской АЭС приступили к модернизации системы радиационного контроля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Белоярская атомная станция (БАЭС) в Свердловской области модернизирует автоматизированную систему радиационного контроля (АСРК), предназначенную для получения, обработки, регистрации и предоставления информации о параметрах, характеризующих радиационное состояние станции и окружающей среды, сообщила в четверг пресс-служба станции.

"Усовершенствованная система позволит осуществлять непрерывный автоматизированный контроль радиационной обстановки с выводом информации на рабочее место начальника смены отдела радиационной безопасности. Она будет контролировать состояние защитных барьеров безопасности и радиационных параметров атомной станции и единство средств измерения", - говорится в сообщении.

Систему модернизируют помощью оборудования отечественной разработки, оно позволяет проводить анализ, хранение и архивацию параметров радиационной обстановки в любой точке зоны контролируемого доступа и промплощадки атомной станции.

По словам директора Белоярской АЭС Ивана Сидорова, системы радиационного контроля станции модернизируются постоянно, по мере появления новых технологий и более современного оборудования.

"Осуществление радиационного контроля на Белоярской АЭС полностью отвечает требованиям уполномоченных органов - Ростехнадзора и ФМБА России и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Но совершенствование систем безопасности АЭС - это непрерывный процесс, поэтому если мы видим возможности для улучшений, мы проводим анализ и решаем задачу", - рассказал он.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).