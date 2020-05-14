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Пандемия коронавируса нового типа

Очагом коронавируса в больнице Златоуста стало онкологическое отделение

Заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт при этом отметила, что установить источник занесения инфекции не удалось

ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Очагом коронавируса в больнице Златоуста Челябинской области, где заразились более 100 человек, стало онкологическое отделение. Источник инфекции не установлен, сообщила заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт на брифинге.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, позднее число заразившихся выросло до 122.

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"Очагом стало онкологическое отделение, где были два пациента с пневмонией, и затем последовало несоблюдение санитарных мероприятий, в первую очередь персоналом больницы. Этот привело к тому, что инфекция разнеслась на хирургию, урологию и гинекологию", - рассказала Гехт.

Она добавила, что установить источник занесения инфекции не удалось.

По данным на 14 мая, в регионе зафиксировано 1 438 случаев заражения коронавирусом, выписаны 438 человек, 15 человек умерли.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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