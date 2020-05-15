Суд оставил под арестом экс-замглавы Курганской области

ТАСС, 15 мая. Суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей, на его арест. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Курганского областного суда.

"Жалоба не удовлетворена, решение оставлено без изменений", - сказали в пресс-службе. 30 апреля городской суд арестовал экс-замглаву региона на два месяца, защитник обжаловал это решение суда в областном суде.