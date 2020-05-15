На Ямале объявили пожароопасный сезон до 1 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) объявили о начале пожароопасного сезона в регионе с 15 мая до 1 октября.

"Разработан и утвержден сводный план тушения лесных пожаров на территории округа. Общая группировка сил и средств по сравнению с прошлым годом увеличена и составляет 638 человек и 96 единиц техники. Сформирован оперативный штаб округа для координации сил и средств пожаротушения", - сообщила в пятницу пресс-служба правительства ЯНАО со ссылкой на первого заместителя губернатора Алексея Ситникова.

По данным пресс-службы, региональная диспетчерская служба лесного хозяйства работает в круглосуточном режиме. Основным инструментом обнаружения лесных пожаров на ранней стадии является авиационный мониторинг. "В качестве вспомогательного инструмента в округе работает интегрированная система видеомониторинга лесных пожаров, направленная на защиту 35 населенных пунктов", - отмечается в релизе.

Кроме того, для повышения эффективности мониторинга природных пожаров и пожарной опасности в этом году будет продолжена практика авиапатрулирования по наиболее горимой части земель запаса и сельхозназначения. Как уточнили в пресс-службе, общая площадь авиамониторинга в округе составит порядка 36 млн га. Также предусмотрен дополнительный ресурс для привлечения сил федерального резерва Авиалесоохраны.