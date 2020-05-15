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Пандемия коронавируса нового типа

Utair намерена сохранить региональную сеть маршрутов в период пандемии

В авиакомпании при этом усилят меры дезинфекции на борту
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Utair несмотря на сложные эпидемиологические условия намерена сохранить региональные маршруты в России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба перевозчика.

"Мы приняли два важных решения. Первое - сохранить уникальные региональные маршруты от Сибири до Поволжья и Кавказа. Второе - оставить востребованные пассажирами маршруты из Москвы в регионы, усилив меры дезинфекции и безопасности на борту", - приводятся в сообщении слова президента "Ютэйр - пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

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По данным пресс-службы, в апреле авиакомпания летала по 94 внутрироссийским маршрутам, из них 67 - межрегиональные направления. Ключевыми городами, куда совершались полеты, стали Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды, Нижневартовск, Самара, Сочи, Сургут, Тюмень, Уфа, Ханты-Мансийск.

Utair связывает регионы России прямыми рейсами благодаря развитой системе трансферных хабов в Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Минеральных Водах, Сочи, Сургуте, Тюмени, Уфе и Ханты-Мансийске.

Utair  - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году Utair перевезла более 7,7 млн человек.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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