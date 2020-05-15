Власти Югры вдвое увеличат выплаты медикам, пожелавшим работать в сельской местности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мая. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа увеличат разовые выплаты врачам и фельдшерам, которые будут работать в сельской местности, вдвое - до 2 млн и 1 млн рублей соответственно, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

"Выплаты увеличиваются с 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров до 2 млн и 1 млн соответственно", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

Как поясняет департамент, будут увеличены размеры единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа в Югре.

Как отметил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения автономного округа Владислав Нигматулин, в 2020 году планируется привлечь на работу в сельскую местность свыше 130 медиков.