Объем сделок на рынке новостроек Свердловской области снизился в апреле почти на 40%

С 18 марта на территории региона действует указ о введении дополнительных мер по защите от коронавируса, по которому запрещено проведение массовых мероприятий, работа предприятий общественного питания (кроме доставки), торговых центров, ряда магазинов и т. д. В среду снятие части ограничительных мер с 19 мая анонсировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Количество сделок на рынке новостроек Свердловской области в апреле 2020 г. снизилось на 37% по сравнению с мартом, на вторичном рынке данный показатель составил 25%. Причиной снижения послужили введенные в регионе ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, сообщил исполнительный директор Уральской палаты недвижимости (УПН) Рустем Галеев в пятницу в пресс-центре ТАСС-Урал.

"По деловой активности на рынке недвижимости в апреле [наблюдается] снижение объема предложения и количества сделок. Сменяемость объектов в базе УПН, в обычное время составлявшая порядка 600-700 объектов в неделю - столько выставлялось новых объектов и столько же снималось с продажи (продавалось), за апрель по вторичному рынку снизилась на 25%, а по первичному рынку количество сделок в апреле по отношению к марту снизилось на 37%", - сказал он и добавил, что по сравнению с апрелем 2019 года снижение составило 24-25% по обоим сегментам.

Такое снижение, по словам Галеева - результат того, что сделки физически не могли совершаться из-за ограничения контактов и возможности передвигаться по городу. Он отметил, что апрель также даст провал, в том числе в объеме выданных ипотечных кредитов, несмотря на рост вплоть до марта. Однако отметил, что ситуация в конце апреля - начале мая начала меняться с возобновлением работы агентств недвижимости.

Галеев уточнил, что предпосылок к росту ипотечных ставок нет, в том числе из-за снижения ключевой ставки. Уже сейчас, по его словам, ставка составляет максимум 8-9%. Директор Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Комаров согласился, что ситуация на рынке ипотечного кредитования стабильная - со снижением ключевой ставки снизились и предложения кредиторов.

Самая популярной программой, по его словам, является льготное ипотечное кредитование, подразумевающая приобретение жилья у застройщиков, где базовая ставка определена в 6,5 % годовых на весь срок кредитования. Ряд кредиторов при этом сделали движение навстречу заемщикам, и на рынке существуют предложения от 6,1%.