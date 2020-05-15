Температура воздуха в Тюмени побила рекорд 1962 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Температура воздуха в Тюмени за период наблюдений с 6 по 15 мая побила рекорд 1962 года и составила 31,4 градуса. Об этом сообщается в пятницу на сайте ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС".

"В Тюмени 12 мая температура повышалась до плюс 31,4°, что на 0,2 градуса выше, чем в 1962 году", - говорится в сообщении.

При этом абсолютным рекордсменом по количеству температурных перекрытий за 5 дней оказался Ханты-Мансийск - там температура воздуха повышалась до 27-30 градусов, превышая предыдущие данные до 2 градусов.

В целом, уточняется на сайте, на территории деятельность ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" в период с 6 по 15 мая 2020 года наблюдалась аномально-жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха в отдельных районах была выше климатической нормы на 10-17 градусов.

Из-за жаркой и сухой погоды на территории Тюменской области сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. А 15 мая и ночью 16 мая активный циклон, приближающийся с юга Урала, принесет дожди, грозы, шквалистое усиление ветра, что снизит показатель пожарной опасности в отдельных районах.