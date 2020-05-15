Власти Югры выплатят заразившимся коронавирусом медикам по пять прожиточных минимумов

В России установлена специальная федеральная выплата в размере от 25 до 80 тыс. рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мая. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа в пятницу приняло решение выплачивать медикам, у которых обнаружена коронавирусная инфекция, разовую выплату. Ее размер составит - пять прожиточных минимумов, или около 82 тыс. рублей, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

"В дополнение к выплатам согласно указу президента России, будет установлена единовременная выплата за счет средств окружного бюджета в размере пятикратной величины прожиточного минимума. Она будет предоставлена медицинским работникам в случае заражения новой коронавирусной инфекцией, не повлекшего установления инвалидности", - сказано в сообщении.

Как отметил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения автономного округа Владислав Нигматулин, выплата позволит застраховать медработников от несчастных случаев и при необходимости компенсировать ущерб, нанесенный в результате обнаружения у него коронавирусной инфекции.

По данным на сайте правительства ХМАО, размер прожиточного минимума в регионе за первый квартал 2020 года для трудоспособного населения составляет 16,4 тыс. рублей. Таким образом, выплата медикам будет равняться около 82 тыс. рублей.

К настоящему моменту в округе зафиксировано 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией, восемь человек умерли, 320 - выздоровели.