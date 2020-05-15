{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Рослесхозе заявили, что Курганская область не готова к сезону лесных пожаров

Глава ведомства Сергей Аноприенко также отметил, что по итогам марта свою готовность подтвердили 69 регионов, а у 27 были выявлены недоработки

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Все регионы России утвердили сводные планы тушения лесных пожаров и готовы к лесопожарному сезону, кроме Курганской области, собщил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в пятницу.

"Еще в феврале вице-премьером Викторией Валерьевной Абрамченко было дано поручение о проверке готовности регионов к лесопожарному сезону. <...> На сегодняшний день не готова оказалась только Курганская область", - сообщил он на онлайн-конференции в ТАСС.

Аноприенко отметил, что по итогам марта свою готовность подтвердили 69 регионов, а у 27 были выявлены недоработки.

"Все регионы утвердили сводные планы тушения пожаров. <...> К тушению лесных пожаров может быть привлечено порядка 180 тыс. человек по стране, 66,5 тыс. единиц техники", - отметил он.

Теги
РоссияКурганская областьАноприенко, Сергей Михайлович
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Въезжающих в Югру жителей других регионов будут отправлять на самоизоляцию
Режим повышенной готовности и самоизоляции граждан действует в округе до 31 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС