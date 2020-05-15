В Рослесхозе заявили, что Курганская область не готова к сезону лесных пожаров

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Все регионы России утвердили сводные планы тушения лесных пожаров и готовы к лесопожарному сезону, кроме Курганской области, собщил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в пятницу.

"Еще в феврале вице-премьером Викторией Валерьевной Абрамченко было дано поручение о проверке готовности регионов к лесопожарному сезону. <...> На сегодняшний день не готова оказалась только Курганская область", - сообщил он на онлайн-конференции в ТАСС.

Аноприенко отметил, что по итогам марта свою готовность подтвердили 69 регионов, а у 27 были выявлены недоработки.

"Все регионы утвердили сводные планы тушения пожаров. <...> К тушению лесных пожаров может быть привлечено порядка 180 тыс. человек по стране, 66,5 тыс. единиц техники", - отметил он.