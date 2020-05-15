Учреждения культуры Екатеринбурга потеряют 350 млн рублей из-за ситуации с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Недополученный в связи с ситуацией с коронавирусом доход муниципальных учреждений культуры Екатеринбурга составит 350 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу начальник управления культуры администрации города Илья Марков в уральском региональном центре ТАСС.

"Даже в нашей муниципальной сфере уже порядка 350 млн недополученный доход, с которым тоже реально нужно что-то делать. Мы считали с 18 марта до 1 сентября - взяли этот период, понимая, что крайне маловероятна встреча со зрителями в этот период", - сказал он.

Марков отметил, что даже если ограничения снимут, например, на следующей неделе, то в лучшем случае только к середине июля можно будет говорить о привычных форматах проведения мероприятий.

О возможном сокращении зарплат

Сокращение доходов учреждений культуры Екатеринбурга может составить в среднем до 15% из-за ограничений, связанных с коронавирусом, это может повлечь за собой снижение заработной платы для их сотрудников, сообщил Марков. Он отметил, что в апреле при начислении зарплат суммы уже незначительно изменились, но в большей мере могли почувствовать это лишь те, кто сейчас вынужен не работать - смотрители музеев, гардеробщики и другие.

"В среднем по отрасли я ожидаю снижение [доходов] до 15% из всех источников - и из государственного бюджета, и из заработанных средств. Далее - в зависимости от учреждений: какие-то имеют "подушку безопасности", какие-то не имеют, но их специфика бюджетирования такова, что они защищены больше, как, например, библиотеки. <...> Понятно, что вероятно некоторое снижение заработной платы", - сказал Марков в ответ на вопрос о том, что будет с работниками, если музеи, театры и другие учреждения культуры не откроются до августа.

При этом он отметил, что пока не приходится говорить о "катастрофическом" снижении зарплаты. По его словам, все уровни власти - федеральные, региональные, муниципальные - делают максимум, чтобы не допустить заметного снижения доходов работников сферы культуры.

"Те люди, которые задействованы в процессе и работают, такие как дистанционное образование в детских школах искусств или, например, методическая работа в музейных организациях - они практически не потеряли сегодня в своих доходах. Та категория сотрудников, которая не имеет сегодня возможности работать - смотрители музеев, гардеробщики <...> и все остальные, конечно, чуть больше пострадали", - рассказал Марков о ситуации с выплатами зарплат на сегодняшний день. Работники получили деньги за апрель, сейчас ведется работа по начислению зарплат за май.

По данным Министерства инвестиций и развития Свердловской области, от ситуации с коронавирусом больше всего пострадали компании, работающие в сфере туризма, досуга, развлечений, предоставления персональных услуг населению, торговли непродовольственными товарами и недвижимостью, частного образования, частных перевозок, а также предприятия общественного питания.