Изумрудные копи, чумы и храмы. Регионы УФО готовят новые турпрограммы в условиях пандемии

В регионах УФО выявлено случая 7 656 коронавируса. В Свердловской области - 2 466 случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе - 1 548, в Челябинской области 1 511 случая, в Тюменской - 1057, в Ханты-Мансийском автономном округе - 965, в Курганской области - 109.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Пандемия внесла корректировки в планы уральцев на летний сезон отпусков - зарубежные направления закрыты. Теперь жители регионов Уральского федерального округа (УФО) вынуждены искать альтернативные варианты отдыха, а туроператоры в свою очередь предлагают им путешествия по местам родного региона.

Представители туристической отрасли Свердловской области на онлайн-воркшопе "Летние туры на Урале" представили новые туристические маршруты, рассчитанные как на индивидуальных путешественников, так и на группы, сообщает региональный департамент информационной политики. В числе презентованных проектов - путешествия по северным городам региона, минералогические туры на изумрудные копи и в золоторудные шахты. Также туроператоры Свердловской области подготовили для туристов оздоровительные, гастрономические, познавательные туры и брендовый "Императорский маршрут".

Как отметил руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии (РСТ), директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев, для приезжих туристов наибольший интерес могут представлять радиальные поездки из Екатеринбурга. "Это связано с тем, что в Екатеринбурге мощно развита гостиничная база, а низкое заполнение отелей делает привлекательной стоимость проживания. Фактически все отели создали спецтарифы и спецпрограммы, и наибольшим спросом будут пользоваться комплексные семейные поездки и туры выходного дня", - сказал Мальцев.

Православные маршруты

В Тюменской области разрабатывается экскурсионный туристический маршрут с посещением Иоанно-Введенского женского монастыря, расположенного в 5 километрах от Тобольска, рассказала организатор проекта "Живопись иглой - золотое шитье Сибири" Елена Сулейманова. По ее словам, в рамках маршрута гости смогут познакомиться с храмовым комплексом, узнать об истории женской обители, познакомиться с иконописным и золотошвейным искусством сибирских мастериц, а также посетить мастер-класс по золотому шитью.

"Идея возникновения туристического маршрута возникла в ходе реализации цикла мероприятий по возрождению этого уникального вида промысла, реализованного в рамках нацпроекта "Культура", - отметила Сулейманова добавив, что маршрут планируется к запуску после снятия всех ограничительным мер.

Северные пейзажи

Проект "Мобильное этнокультурное стойбище" Маргариты Айваседо из города Губкинского Ямало-Ненецкого автономного округа направлен на популяризацию и продвижение туристского потенциала региона. На эти цели Айваседо получила от региона субсидию в размере 500 тыс. рублей.

"По задумке автора проекта, мобильное стойбище будет состоять из двух чумов, один рабочий - в нем будет располагаться кухня, а второй этнографический - для приема гостей. В чумах туристы смогут попробовать блюда кухни коренных народов Ямала, ознакомиться с жизнью тундровиков и своими глазами увидеть традиционное убранство", - рассказали в пресс-службе департамента молодежной политики и турзима ЯНАО.

В другом северном регионе Урала - Ханты-Мансийском автономном округе - разработка новых туристических продуктов не планируется. Однако в летом, после снятия всех ограничений, туроператоры готовы предложить туристам экскурсии по региону

"Сейчас, по понятным причинам, мы не продаем туры. Формируем предложения от желающих. Летом, когда все откроется, планируем экскурсии по региону. В частности, в Когалым (ХМАО) в океанариум (один из крупнейших в России - прим. ТАСС), на хантыйские стойбища. Новых проектов пока не запускаем по Югре", - сказал ТАСС генеральный директор туристско-транспортной корпорации "Спутник" (Нижневартовск) Василий Сочилин.