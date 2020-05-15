В Тюмени столкнулись четыре грузовых автомобиля

ТАСС, 15 мая. Столкновение четырех большегрузных автомобилей и одного легкового произошло на путепроводе в Тюмени, движение на участке закрыто, по предварительной информации, один человек пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

"Столкнулось четыре большегрузных автомобиля и один легковой. Движение по путепроводу по улице Федюнинского закрыто со стороны ТЭЦ-2. На развилке стоит наряд ДПС, инспекторы направляют автомобилистов по объездному пути, через кольцевую развязку. Предварительно, пострадал один человек - водитель легкового автомобиля 1985 года рождения,", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что движение по путепроводу двухполосное. "По одной полосе было частично ограничено движение в связи с тем, что дорожная служба мыла ограждения. Один из автомобилистов не убедился в безопасности и резко перестроился в соседнюю полосу, произошло столкновение", - рассказали в ГИБДД.