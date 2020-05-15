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На Ямале восьмилетний ребенок умер, отравившись водкой

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 15 мая. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как восьмилетний мальчик умер от отравления алкоголем, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в пятницу.

"Следственным отделом по Тазовскому району следственного управления СК РФ по ЯНАО возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 14 мая в Гыданскую участковую больницу был доставлен восьмилетний мальчик с признаками отравления. Предпринятые медицинскими работниками реанимационные мероприятия положительных результатов не принесли, ребенок скончался. "Следствием предварительно установлено, что накануне вечером несовершеннолетний, оставленный в квартире без присмотра родителей, употребил в значительном количестве водку, которую принес и оставил в легкодоступном месте его отец", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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