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Пандемия коронавируса нового типа

Жители Тюменской области с 15 мая могут посещать кладбища

В регионе также возобновляются плановая диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры

ТАСС, 15 мая. Губернатор Тюменской области Александр Моор разрешил жителям региона посещать кладбища с 15 мая. Соответствующие изменения внесены в постановление "О введении режима повышенной готовности", сообщили в пятницу в областном оперативном штабе.

"Сегодня, 15 мая, изменения в Постановление №120-п "О введении режима повышенной готовности" внес губернатор Тюменской области Александр Моор. <…> Помимо этого, жители региона с 15 мая могут ходить на кладбища вне зависимости от жизненных обстоятельств. Ранее места захоронений можно было посещать только в связи с обращением за оформлением услуг по погребению и участием в похоронах", - говорится в сообщении.

Вместе с этим расширен список учреждений, которые могут возобновить работу в прежнем режиме. Возобновляются плановая диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры пациентов в поликлиниках.

На данный момент в Тюменской - 1057 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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