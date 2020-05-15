СК возбудил дело на мошенников, срезавших трубы в доме ветерана ВОВ в Тюменской области

ТАСС, 15 мая. Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело по статье мошенничество в отношении злоумышленников, срезавших водопроводные трубы в доме ветерана Великой Отечественной войны. За установку новых труб мошенники попросили 32 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе СК.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в социальных сетях один из журналистов сообщил, что 6 мая сотрудники одной из фирм предложили 90-летнему ветерану осмотреть водопроводные трубы и подписать договор на оказание услуг. После этого срезали трубы на кухне и в санузле, потребовав заплатить им 32 тыс. рублей за новые трубы. Ветеран передал им требуемую сумму, только после этого представители фирмы приварили новые трубы.

По месту нахождения фирмы ведутся следственные действия.