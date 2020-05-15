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СК возбудил дело на мошенников, срезавших трубы в доме ветерана ВОВ в Тюменской области

По месту нахождения фирмы ведутся следственные действия

ТАСС, 15 мая. Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело по статье мошенничество в отношении злоумышленников, срезавших водопроводные трубы в доме ветерана Великой Отечественной войны. За установку новых труб мошенники попросили 32 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе СК.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в социальных сетях один из журналистов сообщил, что 6 мая сотрудники одной из фирм предложили 90-летнему ветерану осмотреть водопроводные трубы и подписать договор на оказание услуг. После этого срезали трубы на кухне и в санузле, потребовав заплатить им 32 тыс. рублей за новые трубы. Ветеран передал им требуемую сумму, только после этого представители фирмы приварили новые трубы.

По месту нахождения фирмы ведутся следственные действия.

Теги
РоссияТюменская область
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