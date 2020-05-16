Медики выявили пять очагов коронавируса на предприятиях ЯНАО

ТАСС, 16 мая. Медики зафиксировали пять крупных очагов коронавируса на предприятиях в районе Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом в субботу сообщили в оперативном штабе региона со ссылкой на руководителя штаба Татьяну Бучкову.

"Прирост по месторождениям и вахтовым городкам на производствах ЯНАО сегодня дали предприятия в районе Нового Уренгоя. Там у нас действуют пять крупных очагов", - цитирует Бучкову штаб. О каких именно предприятиях идет речь, не уточняется.

Отмечается, что распространению инфекции поспособствовали условия проживания работников в общежитиях. При этом в большинстве случаев люди являются бессимптомными носителями вируса. По словам Бучковой, их вовремя обследовали и изолировали - все они находятся под наблюдением медиков и под контролем работодателей.

"Три новых случая подтверждено в Ямальском районе среди вахтовых работников поселка Сабетта <...> В Салехарде новые случаи в основном выявлены при обследовании по контакту с ранее заболевшими. 13 человек из 16 проходят амбулаторное лечение в условиях строгой изоляции. Заболевшие жители Нового Уренгоя выявлены во время обследования при обращении за медицинской помощью, трое заболевших госпитализированы в Новоуренгойскую центральную городскую больницу, остальные лечатся амбулаторно", - сообщила Бучкова.

16 мая на месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 27 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 1 158 случаев заболевания, выздоровели - 91.

За весь период пандемии в ЯНАО подтверждено 1 598 случаев коронавируса. В бессимптомной форме инфекция протекает у 1 144 человек - это 71% от всех заболевших. Выздоровели 234 человека.