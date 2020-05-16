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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус подтвердился у 23 работников "Сургутнефтегаза" в ХМАО

За последние сутки в регионе зарегистрировано 83 новых случая заражения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 мая. /ТАСС/. Результаты теста подтвердили наличие коронавируса у 23 сотрудников "Сургутнефтегаза" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО). Об этом сообщили в субботу в региональном оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции.

"За последние сутки в регионе зарегистрировано 83 новых случая коронавирусной инфекции <...> Ранее установленные очаги...ПАО "Сургутнефтегаз" - 23 [человека с подтвержденным коронавирусом]", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель генерального директора компании ПАО "Сургутнефтегаз" Сергей Сидоров сообщил губернатору региона Наталье Комаровой во время заседания оперативного штаба о том, что 3 мая на Быстринском месторождении с признаками вирусной инфекции и температурой были госпитализированы два работника. Вагон-городок был изолирован и 10 мая 57 работников поместили в обсерватор в поселке Барсово в Сургутском районе, а 15 человек госпитализировали. Сотрудникам провели тестирование на коронавирус. В то же время была проведена дезинфекция всех помещений вагон-городка, а также запрещен въезд новых вахтовиков.

Всего в регионе зафиксировано 1 048 случаев заражения.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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