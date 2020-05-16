Отделения свердловского онкодиспансера закрыли на карантин из-за коронавируса у пациента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор закрыл на карантин три отделения Свердловского областного онкологического диспансера из-за коронавируса у пациента. Вирус также подтвердился у трех медработников и двух пациентов, сообщили в субботу ТАСС в оперативном штабе региона.

"Предписанием Роспотребнадзора введены карантинные меры в трех отделениях областного онкологического диспансера из-за подтвержденного случая COVID-19 у госпитализированного бессимптомно болеющего пациента. В медучреждении незамедлительно были приняты все меры, положенные в таких случаях: установление контактных, тестирование, изоляция, дезинфекция. По итогам проведенных постконтактных анализов наличие инфекции подтвердилось у трех медработников и двух пациентов, все изолированы", - сказали в штабе.

Отмечается, что прием пациентов временно закрыли в трех из 31 отделения диспансера. "Больные, находящиеся в них, продолжают получать лечение. После полной выписки в них будут проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, после чего отделения возобновят работу в штатном режиме", - добавили в штабе.

В Свердловской области зафиксирован 2 571 случай новой коронавирусной инфекции, выздоровели 704 пациента. Состояние 14 человек врачи оценивают как тяжелое, 44 - как средней тяжести, остальных - как удовлетворительное.