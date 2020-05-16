{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Отделения свердловского онкодиспансера закрыли на карантин из-за коронавируса у пациента

Всего в регионе зафиксирован 2 571 случай новой коронавирусной инфекции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор закрыл на карантин три отделения Свердловского областного онкологического диспансера из-за коронавируса у пациента. Вирус также подтвердился у трех медработников и двух пациентов, сообщили в субботу ТАСС в оперативном штабе региона.

"Предписанием Роспотребнадзора введены карантинные меры в трех отделениях областного онкологического диспансера из-за подтвержденного случая COVID-19 у госпитализированного бессимптомно болеющего пациента. В медучреждении незамедлительно были приняты все меры, положенные в таких случаях: установление контактных, тестирование, изоляция, дезинфекция. По итогам проведенных постконтактных анализов наличие инфекции подтвердилось у трех медработников и двух пациентов, все изолированы", - сказали в штабе.

Отмечается, что прием пациентов временно закрыли в трех из 31 отделения диспансера. "Больные, находящиеся в них, продолжают получать лечение. После полной выписки в них будут проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, после чего отделения возобновят работу в штатном режиме", - добавили в штабе.

В Свердловской области зафиксирован 2 571 случай новой коронавирусной инфекции, выздоровели 704 пациента. Состояние 14 человек врачи оценивают как тяжелое, 44 - как средней тяжести, остальных - как удовлетворительное.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Коронавирус подтвердился у 23 работников "Сургутнефтегаза" в ХМАО
За последние сутки в регионе зарегистрировано 83 новых случая заражения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС