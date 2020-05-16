Свердловские власти планируют восстановить плановые приемы в больницах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Правительство Свердловской области прорабатывает вопрос возвращения к плановым приемам в больницах в качестве ключевого направления дальнейшего ослабления особого режима, введенного из-за коронавируса. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

Ранее плановые приемы в больницах региона были приостановлены в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Сейчас мы прорабатываем меры ослабления особого режима. И одним из ключевых направлений станет как раз снятие запретов на плановые посещения специалистов - прежде всего, в муниципалитетах, где эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекцией, более благополучна. При этом мы будем очень внимательно продумывать условия таких посещений. В частности, одним из решений может стать разведение потоков пациентов, когда, например, в утренние часы врачи будут принимать только возрастных жителей, а уже после - всех остальных", - написал Куйвашев.

Отдельно планируется проработать вопрос приема в больницах детей. "Сейчас, например, после консультаций с экспертами очень осторожно возобновляем их вакцинацию", - добавил он.

В Свердловской области зафиксирован 2 571 случай новой коронавирусной инфекции, выздоровело 704 пациента. Состояние 14 человек врачи оценивают как тяжелое, 44 - как средней тяжести, остальных - как удовлетворительное.