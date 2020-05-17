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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус подтвердился у 37 сотрудников Когалымской больницы в ХМАО

Всего за последние сутки в регионе выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая. /ТАСС/. Результаты теста подтвердили наличие коронавируса у 37 сотрудников Когалымской городской больницы в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в воскресенье в региональном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

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"За последние сутки в регионе зарегистрировано 118 новых случаев коронавирусной инфекции. Ранее установленные очаги: Когалымская городская больница - 37 [человек с подтвержденным коронавирусом]", - говорится в сообщении.

Ранее региональный штаб по ситуации с коронавирусом сообщал, что в больнице выявили очаг инфекции.

Всего в округе зафиксировано 1 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией, восемь человек умерли, 357 выздоровели.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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