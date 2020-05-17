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Пандемия коронавируса нового типа

Очаг коронавируса выявили на одном из сервисных предприятий на Ямале

На одном из предприятий Ноябрьска заболевание подтвердилось у 31 человека

ТАСС, 17 мая. Медики выявили очаг коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), на одном из предприятий Ноябрьска подтвердился 31 случай заражения. Всего в регионе за последние сутки подтвержден 91 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по ситуации с инфекцией.

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"Прирост по месторождениям и вахтовым городкам на производствах ЯНАО сегодня дали предприятия в районе Нового Уренгоя и новый очаг среди вахтовых работников одного из предприятий Ноябрьска. Предприятия в районе Ноябрьска - новых - 31", - приводятся в сообщении слова руководителя оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяны Бучковой.

Она отметила, что в Ноябрьске очаг среди прибывших на Ямал вахтовых рабочих удалось установить благодаря ответственности работодателя. Люди, у которых подтвердился COVID-19, с момента приезда в округ находились в буферной зоне на карантине, при повторном обследовании у них обнаружена коронавирусная инфекция. "Все они являются бессимптомными носителями коронавируса. Чтобы предотвратить занос инфекции в общежития предприятия и распространение в городе, заболевшие направлены в обсерватор Ноябрьска, где за ними 14 дней будут наблюдать медики", - добавила Бучкова.

В свою очередь в пресс-службе губернатора Ямала ТАСС уточнили, что новые случаи выявлены на одном из сервисных предприятий Ноябрьска. "Это одно из сервисных предприятий", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Всего в округе зафиксировано 1 689 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 235 человек выздоровели, трое умерли.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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