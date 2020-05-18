В СИЗО-1 Екатеринбурга ввели карантин после выявления коронавируса у сотрудника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Карантинные мероприятия введены в следственном изоляторе №1 Екатеринбурга после выявления у одного из сотрудников коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

"В связи с выявлением у сотрудника СИЗО-1 г. Екатеринбурга нового вирусного заболевания в учреждении введены карантинные меры. Со следственно-арестованными данный сотрудник не контактировал, он осуществлял работу с документами", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что заболевание у сотрудника протекает в легкой форме.