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Пандемия коронавируса нового типа

В СИЗО-1 Екатеринбурга ввели карантин после выявления коронавируса у сотрудника

Следственные действия в изоляторе приостановлены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Карантинные мероприятия введены в следственном изоляторе №1 Екатеринбурга после выявления у одного из сотрудников коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

"В связи с выявлением у сотрудника СИЗО-1 г. Екатеринбурга нового вирусного заболевания в учреждении введены карантинные меры. Со следственно-арестованными данный сотрудник не контактировал, он осуществлял работу с документами", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что заболевание у сотрудника протекает в легкой форме.

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В СИЗО-1 приостановлены следственные действия - следственно-арестованных не привозят и не вывозят из учреждения. "Взят анализ у 250 контактных лиц - сотрудников, работников и осужденных отряда хозяйственного обслуживания. Результаты анализов будут в ближайшие дни. По результатам будет принято решение о дальнейших мерах", - уточнили в ГУФСИН.

В учреждении проводится дезинфекция помещений. "Организована ежедневная термометрия личного состава и спецконтингента для выявления больных с респираторными инфекциями. Приостановлены длительные и краткосрочные свидания, прием передач. Организована обработка посылок дезинфицирующими средствами, а встречи следственно-арестованных с адвокатами проводятся через стекло с соблюдением всех санитарных мер", - отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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