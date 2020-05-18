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Пандемия коронавируса нового типа

В Курганской области безработные и малообеспеченные жители получат по 60 кг продуктов

К нуждающимся категориям могут отнести от 15 до 30 тыс. человек
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

ТАСС, 18 мая. Правительство Курганской области с июня введет новую меру поддержки для тех, кто потерял работу либо значительную часть дохода, а также для малообеспеченных многодетных семей и матерей-одиночек. Они получат продуктовые наборы, в которые входит более 60 кг различных продуктов, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"С июня 2020 года стартует выдача больших продуктовых наборов для тех, кто потерял работу либо значительную часть дохода. А также продукты получат малообеспеченные многодетные семьи и матери-одиночки. С такой инициативой выступил губернатор Вадим Шумков, средства на эти цели будут выделены из областного бюджета. Стоимость одного набора - 3 тыс. рублей, в него войдут 40 кг муки, 22,5 кг разных круп, 5 литров подсолнечного масла, 8 [банок] мясных консервов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что к нуждающимся категориям может быть отнесено от 15 до 30 тыс. человек. "Формировать реестр нуждающихся будет главное управление социальной защиты населения Курганской области", - пояснили в правительстве.

Ранее в регионе из-за ситуации с коронавирусом ввели и другие меры поддержки жителей. В частности, малоимущие граждане могут рассчитывать на бесплатный семенной картофель, двух поросят или теленка. В Курганской области зафиксировано 130 случаев коронавируса, по выздоровлению выписаны 49 человек.

Всего в регионе проведено 17552 исследования на новую инфекцию.

 

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим МихайловичПандемия коронавируса нового типа
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