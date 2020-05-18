В Курганской области безработные и малообеспеченные жители получат по 60 кг продуктов

ТАСС, 18 мая. Правительство Курганской области с июня введет новую меру поддержки для тех, кто потерял работу либо значительную часть дохода, а также для малообеспеченных многодетных семей и матерей-одиночек. Они получат продуктовые наборы, в которые входит более 60 кг различных продуктов, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"С июня 2020 года стартует выдача больших продуктовых наборов для тех, кто потерял работу либо значительную часть дохода. А также продукты получат малообеспеченные многодетные семьи и матери-одиночки. С такой инициативой выступил губернатор Вадим Шумков, средства на эти цели будут выделены из областного бюджета. Стоимость одного набора - 3 тыс. рублей, в него войдут 40 кг муки, 22,5 кг разных круп, 5 литров подсолнечного масла, 8 [банок] мясных консервов", - говорится в сообщении.