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Пандемия коронавируса нового типа

Работавших на Чаяндинском месторождении вахтовиков из Челябинской области доставили домой

Всего из Якутии вернулись 188 южноуральцев

ТАСС, 18 мая. Жители Челябинской области, работающие на Чаяндинском месторождении, где обнаружили очаг коронавируса, вернулись в родной регион 18 мая. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на своей странице в Instagram в понедельник.

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"Только что из Якутии прибыл третий борт с жителями области, которые работают на Чаяндинском месторождении. В этот раз прилетели 27 человек, а всего вернулись 188 южноуральцев. После прохождения обязательного карантина они вернутся домой, к своим семьям. У всех взяты тесты на COVID-19. При необходимости оказываем медицинскую помощь", - написал Текслер.

На территории Чаяндинского месторождения расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тыс. человек. 17 апреля там объявили карантин из-за того, что у части работников выявили коронавирус. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции. Борт Ил-76 МЧС России 1 мая доставил на Чаяндинское месторождение врачей и необходимое оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя с целью локализации распространения коронавируса.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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