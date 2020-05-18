Работавших на Чаяндинском месторождении вахтовиков из Челябинской области доставили домой

ТАСС, 18 мая. Жители Челябинской области, работающие на Чаяндинском месторождении, где обнаружили очаг коронавируса, вернулись в родной регион 18 мая. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на своей странице в Instagram в понедельник.

"Только что из Якутии прибыл третий борт с жителями области, которые работают на Чаяндинском месторождении. В этот раз прилетели 27 человек, а всего вернулись 188 южноуральцев. После прохождения обязательного карантина они вернутся домой, к своим семьям. У всех взяты тесты на COVID-19. При необходимости оказываем медицинскую помощь", - написал Текслер.

На территории Чаяндинского месторождения расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тыс. человек. 17 апреля там объявили карантин из-за того, что у части работников выявили коронавирус. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции. Борт Ил-76 МЧС России 1 мая доставил на Чаяндинское месторождение врачей и необходимое оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя с целью локализации распространения коронавируса.