В Курганскую область доставили более 60 рабочих с Чаяндинского месторождения в Якутии

ТАСС, 19 мая. Жители Курганской области, работавшие вахтовым методом на Чаяндинском нефтегазовом месторождении в Якутии, где ранее был введен карантин из-за коронавируса, доставлены домой. Шестьдесят одного вахтовика поместят на изоляцию в обсерватор в селе Чумляк, сообщили во вторник в оперативном штабе Курганской области.

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"Во вторник, 19 мая, в курганский аэропорт прибыл спецрейс с жителями Курганской области, которые вернулись домой с вахты - с Чаяндинского нефтегазового месторождения в Республике Саха (Якутия). В Курган прибыл 61 вахтовик - это жители 13 районов области и городов Кургана и Шадринска", - говорится в сообщении.

Вахтовиков направят на изоляцию в обсерватор в село Чумляк для медицинского наблюдения. Отмечается, что все прилетевшие спецрейсом будут протестированы на коронавирус.

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения, там расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где работает более 10 тыс. человек.

В Курганской области зафиксировано 130 случаев коронавируса, из них по выздоровлению выписаны 49 человек. Всего в регионе на новую коронавирусную инфекцию проведено 17 552 исследования.