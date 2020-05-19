В Курганской области отремонтируют более 160 дворов в 2020 году

ТАСС, 19 мая. Правительство Курганской области планирует отремонтировать более 160 дворовых территорий региона в 2020 году. Об этом во вторник сообщил глава области Вадим Шумков на своей странице в Instagram.

"Мы "скребли по всем сусекам" и задействовали все возможные источники финансирования, чтобы увеличить количество дворов, заходящих под ремонт. Если все получится, до конца сезона планируется ремонт 109 дворовых территорий, для Кургана это невиданные прежде масштабы, нам будет очень непросто вытянуть такой объем. Постараемся. Также 35 дворов будет сделано в Шадринске, 13 - в Далматово и 7 - в Варгашах, будут ремонтироваться дворы и по другим административным центрам", - написал он.

Глава региона отметил, что решение проводить такие работы силами правительства, несмотря на то, что такой вид ремонта, как правило, относится к имуществу, за состояние которого должны отвечать сами жильцы и нанимаемые ими управляющие компании, было принято в связи с тем, что ни те, ни другие не в состоянии "вытянуть" такой ремонт. "Ведь комплексный ремонт даже небольшого двора - это 1,5-2 млн рублей минимум. Дворовая территория побольше, объединяющая несколько домов, обходится в 4-5 млн рублей", - пояснил он.