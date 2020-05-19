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Курганские власти выбрали 23 педагогов из регионов РФ по программе "Земский учитель"

Победители получат по 1 млн рублей, если станут работать в сельской школе или малонаселенном городе региона

ТАСС, 19 мая. Курганские власти выбрали 23 педагогов из разных регионов России, которые отправятся в сельские школы области по программе "Земский учитель". Новые работники курганских сельских учебных заведений получат по 1 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба губернатора.

"В Курганской области подвели итоги конкурсного отбора по программе "Земский учитель". Победители - 23 педагога - получат по 1 млн рублей, если приедут работать в сельскую школу или малонаселенный город нашего региона. Благодаря этому уже в следующем учебном году в сельских школах Курганской области станет больше педагогов начальных классов, учителей русского языка и литературы, английского языка, истории, математики, географии, физической культуры, музыки и ОБЖ. Всего в конкурсе приняли участие более 50 педагогов из Курганской области и других регионов страны - Тюменской, Челябинской, Свердловской, Московской, Воронежской, Томской, Новосибирской, Ростовской областей, а также Республики Татарстан, Алтайского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что многие участники программы поедут жить и работать в Шадринский район. Кроме того, учителей привлекли вакансии в Макушинском, Щучанском, Шумихинском, Катайском, Далматовском, Сафакулевском и Звериноголовском районах.

Так, например, учитель истории Александр Сечко, не раз становившийся лучшим учителем года в Кургане, решил вернуться в регион после долгих лет жизни в Татарстане, а затем в Тюмени. "Рад буду вернуться в Зауралье, где я родился и долгое время преподавал. Приеду работать в Шумихинский район. В сфере образования Курганской области много высококлассных специалистов, я тоже готов внести свою лепту и поработать на благо региона", - цитирует его пресс-служба.

Теперь потенциальным получателям меры поддержки предстоит побывать в школах, которые они выбрали для своей дальнейшей работы, и заключить трудовой договор согласно условиям программы "Земский учитель". Если по каким-то причинам участник откажется от трудоустройства, шанс на получение 1 млн рублей появится у участников программы из резервного списка.

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Проект запущен в России с 1 января 2020 года.

Теги
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