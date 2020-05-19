Количество безработных в Свердловской области выросло более чем в два раза с начала года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Число зарегистрированных безработных в Свердловской области увеличилось более чем в два раза с начала 2020 года и составило 54 тысячи человек, сообщила во вторник журналистам заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова в пресс-центре ТАСС-Урал.

"Ситуация с введением ограничительных мероприятий изменилась и уровень регистрируемой безработицы у нас растет. Если на 1 января 2020 года количество безработных в Свердловской области составляло 22 017 человек, то на 19 мая - 54 569 человек официально зарегистрированных безработных. Количество обращений увеличилось в разы. На сегодня в службу занятости обратились 87 564 человека и мы понимаем, что это не предел", - сказала она.

По прогнозам, сообщила Бордюгова, количество безработных будет увеличиваться еще как минимум в течение месяца-полутора, стагнация ожидается к середине лета. Она отметила, что уже определено финансирование мер господдержки, которые будут оказываться через службу занятости региона: областные средства составляют 45 млн рублей, федеральные - 86 млн рублей.

В качестве мероприятий по поддержке населения рассматривается введение временной занятости, частичная компенсация заработных плат сотрудникам, которых предприятие наймет на работу после высвобождения с другого предприятия, поддержка зарплатой выпускников, опережающее обучение, а также переезд в другую местность.

Доля работающих на неполной занятости в регионе сейчас составляет более 40 тыс. человек, из-за коронавируса - более 19 тысяч на 617 предприятиях, 1562 предприятия работают на удаленном доступе.

"Мы ожидаем что рост безработицы будет, так как многие предприниматели рассматривают вариант невыхода из этого кризиса, так складывается экономическая ситуация, кто-то откроется, но посмотрит на свои штаты, сможет ли их содержать, малый бизнес не сможет быстро встать на ноги", - добавила Бордюгова.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин отметил, УТПП был проведен опрос всех отраслей и всех групп предпринимателей. "К сожалению, первые три недели апреля показали, что у 60% опрошенных ситуация их работников ухудшится, каждый четвертый уволил часть сотрудников и планирует рассмотреть возможность сокращения численности дальше, 6% планируют уволить всех закрыть бизнес, аккумулировать деньги и смотреть после окончания кризиса", - сказал он и добавил, что в опросе приняли участие 619 предприятий.