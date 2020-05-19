Максимальное пособие по безработице в Свердловской области получат почти 10 тыс. человек

Согласно постановлению кабмина, граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле-июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере - 12 130 рублей (уровень МРОТ). При этом сумма пособия увеличивается при наличии у таких безработных несовершеннолетних детей из расчета 3 тыс. рублей за каждого ребенка.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Выплата максимального пособия по безработице для граждан, уволенных после 1 марта, на территории Свердловской области одобрено для почти 10 тыс. человек. Всего в службу занятости обратились 16 тыс. граждан, сообщила во вторник журналистам в пресс-центре ТАСС-Урал заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова.

"На вчерашний день 9 851 гражданин имеет право на выплаты в максимальном объеме. Всего с 1 марта обратилось 16 тыс. уволенных человек", - сказала она.

Бордюгова добавила, что если раньше по Свердловской области максимальное пособие было 9 500 рублей, то на сегодня в соответствии с решением правительства РФ оно составляет 13 949 рублей и распространяется на граждан, которые были уволены после 1 марта и обратились в службу занятости. В департаменте по труду и занятости населения Свердловской области ТАСС пояснили, что разница в сумме максимального пособия связана с районным коэффициентом, применяемым на территории региона.

Всего в Свердловской области на 19 мая зарегистрировано 54 569 безработных, в службу занятости обратились 87 564 человека.