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Пандемия коронавируса нового типа

"Инвитро" и "Хеликс" запустят тесты на антитела к коронавирусу на реагентах США и Италии

Планируется, что они будут введены до начала июня
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Лаборатории "Хеликс" и "Инвитро" запустят в России тестирования на антитела к новому коронавирусу на реагентах из США и Италии. Новые тесты будут введены в конце мая и начале июня, сообщили на пресс-конференции в уральском информационном центре ТАСС представители компаний.

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"Мы работаем [при тестировании на антитела к коронавирусу] на реагентах российских производителей, но в ближайшее время по антителам будут добавлены еще производители американские и итальянские", - сказал генеральный директор "Инвитро-Урал" Даниил Потлов. Он пояснил, что ориентировочно на следующей неделе в РФ поступит тест от итальянского производителя, который станет одним из самых дорогих. В первой декаде июня ожидается получение теста американского производства.

Тестирование на реагентах от итальянских и американских производителей планируют запустить и в лаборатории "Хеликс", рассказала заместитель генерального директора лабораторной службы "Хеликс" Дарья Горякина. Она отметила, что запуск тестов, в частности из Италии, зависит от получения производителем регистрационного удостоверения на территории России.

По ее словам, выбор теста не зависит от страны или от производителя, а зависит только от качественных характеристик. "Безусловно, мы видим сейчас достаточно напряженную ситуацию с расходными материалами именно для проведения исследований, потому что аппараты, приборы, которые мы используем, они в том числе и иностранного производства. Проблема в том, что нельзя заменить расходные материалы на них какими-то другими, потому что там используются только оригинальные", - добавила Горякина, отметив, что лаборатории увеличили запасы расходных материалов.

 

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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