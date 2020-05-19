На Урала возбудили дело против мужчины, испортившего мемориал Великой Отечественной войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Свердловской области, который испортил мемориал Великой Отечественной войны в городе Заречном. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Ранее СМИ сообщили, что молодой человек сломал инсталляцию с годом окончания Великой Отечественной войны в сквере Победы в городе Заречном. Он повредил две цифры, случившееся попало на камеру видеонаблюдения.

"Свердловская полиция по горячим следам раскрыла факт вандализма. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ "Вандализм". <…> Чтобы выйти на его [нарушителя] след, стражам порядка пришлось найти и опросить очевидцев, проанализировать съемки с камер видеонаблюдения, а также проверить подучетных граждан, склонных к такого рода противоправным поступкам. Подозреваемым оказался житель соседнего населенного пункта, Белоярского", - сказал Горелых.

Горелых отметил, что подозреваемый на момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Он уже дал признательные показания и заявил, что готов возместить ущерб, причиненный мемориалу.