{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Урала возбудили дело против мужчины, испортившего мемориал Великой Отечественной войны

По данным СМИ, молодой человек сломал инсталляцию с годом окончания войны в сквере Победы в городе Заречном

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Свердловской области, который испортил мемориал Великой Отечественной войны в городе Заречном. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Ранее СМИ сообщили, что молодой человек сломал инсталляцию с годом окончания Великой Отечественной войны в сквере Победы в городе Заречном. Он повредил две цифры, случившееся попало на камеру видеонаблюдения.

"Свердловская полиция по горячим следам раскрыла факт вандализма. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ "Вандализм". <…> Чтобы выйти на его [нарушителя] след, стражам порядка пришлось найти и опросить очевидцев, проанализировать съемки с камер видеонаблюдения, а также проверить подучетных граждан, склонных к такого рода противоправным поступкам. Подозреваемым оказался житель соседнего населенного пункта, Белоярского", - сказал Горелых.

Горелых отметил, что подозреваемый на момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Он уже дал признательные показания и заявил, что готов возместить ущерб, причиненный мемориалу.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Двое рабочих пострадали при горном ударе в шахте на Урале
Инцидент произошел в шахте "Черемуховская-Глубокая" Североуральского бокситового рудника в Свердловской области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС