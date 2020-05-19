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Двое рабочих пострадали при горном ударе в шахте на Урале

Инцидент произошел в шахте "Черемуховская-Глубокая" Североуральского бокситового рудника в Свердловской области
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Двое проходчиков в шахте "Черемуховская-Глубокая" Североуральского бокситового рудника в Свердловской области пострадали в результате горного удара. Работа в блоке приостановлена, сообщил ТАСС официальный представитель рудника Роман Лукичев.

"На шахте "Черемуховская-Глубокая" произошел горный удар - локальное подземное землетрясение. В результате два человека были направлены под медицинское наблюдение, им оказывается необходимая помощь. Работа в блоке приостановлена, создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств инцидента", - сказал Лукичев.

В пресс-службе управления СК по Свердловской области добавили, что по факту инцидента проводится доследственная проверка.

Теги
РоссияСвердловская область
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