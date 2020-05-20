Искусство против пандемии. На Урале создают мультфильмы о коронавирусе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Представители учреждений культуры в регионах Уральского федерального округа (УФО) в период пандемии, как и их коллеги по всей России, перенесли свои мероприятия в онлайн-формат, но это не сказалось на их активности. Для жителей округа и всех желающих организуются концерты, виртуальные выставки и экскурсии. Некоторые создают даже новые произведения. Особенно активно творческие проекты воплощают дети, например, создают мультфильмы о коронавирусе и о том, как ему противостоять.

На данный момент в регионах УрФО зафиксировано 9 729 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Больше всего зараженных приходится на Свердловскую область - 3 134, затем идут Челябинская область - 1 969, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) - 1 838, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО) - 1 371, Тюменская область - 1 267, Курганская область - 150.

Юные таланты и первые поклонники

Школьник из деревни Воздвиженка Целинного района Курганской области снял мультфильм о коронавирусе и о том, что нужно делать, чтобы не заразиться им, сообщили в среду в пресс-службе департамента образования и науки региона. В этой творческой работе мальчику помогала бабушка - она написала текст в стихах и озвучила фильм. Как рассказали в департаменте, мальчик серьезно увлекся мультипликацией и за время самоизоляции выпустил уже не один фильм. У талантливого школьника и его бабушки даже появились первые поклонники.

В Детском центре и секторе визуальных технологий музейно-выставочного комплекса имени Шемановского в Ямало-Ненецком автономном округе также сняли мультфильм о коронавирусе - "Как вирус корону нашел". Премьера мультфильма состоялась 23 апреля на YouTube-канале МВК имени И. С. Шемановского.

Новые выставки, концерты и проекты

В управлении культуры Екатеринбурга сообщили, что организаторы проекта для школьников "Литературный квартал 4.0" запустили серию онлайн-экскурсий по городским музеям. Участники проекта увидят, как жил писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк, как выглядит дом Павла Бажова. На основе этого дети предложат свои идеи для VR- и AR- проектов Литературного квартала.