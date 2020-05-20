Искусство против пандемии. На Урале создают мультфильмы о коронавирусе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Представители учреждений культуры в регионах Уральского федерального округа (УФО) в период пандемии, как и их коллеги по всей России, перенесли свои мероприятия в онлайн-формат, но это не сказалось на их активности. Для жителей округа и всех желающих организуются концерты, виртуальные выставки и экскурсии. Некоторые создают даже новые произведения. Особенно активно творческие проекты воплощают дети, например, создают мультфильмы о коронавирусе и о том, как ему противостоять.
На данный момент в регионах УрФО зафиксировано 9 729 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Больше всего зараженных приходится на Свердловскую область - 3 134, затем идут Челябинская область - 1 969, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) - 1 838, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО) - 1 371, Тюменская область - 1 267, Курганская область - 150.
Юные таланты и первые поклонники
Школьник из деревни Воздвиженка Целинного района Курганской области снял мультфильм о коронавирусе и о том, что нужно делать, чтобы не заразиться им, сообщили в среду в пресс-службе департамента образования и науки региона. В этой творческой работе мальчику помогала бабушка - она написала текст в стихах и озвучила фильм. Как рассказали в департаменте, мальчик серьезно увлекся мультипликацией и за время самоизоляции выпустил уже не один фильм. У талантливого школьника и его бабушки даже появились первые поклонники.
В Детском центре и секторе визуальных технологий музейно-выставочного комплекса имени Шемановского в Ямало-Ненецком автономном округе также сняли мультфильм о коронавирусе - "Как вирус корону нашел". Премьера мультфильма состоялась 23 апреля на YouTube-канале МВК имени И. С. Шемановского.
Новые выставки, концерты и проекты
В управлении культуры Екатеринбурга сообщили, что организаторы проекта для школьников "Литературный квартал 4.0" запустили серию онлайн-экскурсий по городским музеям. Участники проекта увидят, как жил писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк, как выглядит дом Павла Бажова. На основе этого дети предложат свои идеи для VR- и AR- проектов Литературного квартала.
Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) и галерея "Синара Арт" подготовили совместную онлайн-выставку, посвященную 145-летию со дня рождения выдающегося уральского художника-импрессиониста Леонарда Туржанского.
В Тюменской области, сообщается на сайте областного правительства, жителям предложат послушать ораторию "Иван Грозный" в исполнении музыкантов областной филармонии, посмотреть концерт в исполнении оркестра Детской школы искусств "Гармония".
Ивент-индустрия поддержит медиков
Представители ивент-индустрии в отстутствие развлекательных мероприятий решили использовать свои возможности для поддержки людей, работающим в это время на благо других.
"Мы, люди из индустрии событий, <...> в хорошие времена даем зрелища, а во времена сложные поднимаем дух. Мы работаем ради создания позитивной атмосферы, и эта работа является важнейшей составляющей счастья - как простого человека, так и целого государства", - приводят в департаменте информполитики Свердловской области слова генерального директора "Екатеринбург-Экспо" Игоря Данилова.
Выставочный центр примет участие во всероссийской акции "Лучи добра", 20 мая с 23:00 до 01:00 по местному времени прожекторы "Екатеринбург-Экспо" будут направлены в небо в знак благодарности людям, работающим в пандемию. В Екатеринбурге к акции также присоединились концерт-холл "Свобода", Концертный клуб "Фабрика", РЦ "Антей", Дом офицеров и Телеклуб, сообщили журналистам в департаменте.