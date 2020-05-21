В Банке России отметили, что эмиссионная активность на Урале не снижается

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Количество выпусков ценных бумаг эмитентов на территории Уральского федерального округа (УФО) за первый квартал 2020 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 23 выпуска. Об этом в четверг сообщил отдел по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России.

"При тенденции уменьшения количества акционерных обществ, зарегистрированных на территории УФО, эмиссионная активность в округе не снижается. По данным на 1 апреля 2020 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года число эмитентов сократилось на 12% (с 4,8 тыс. до 4,3 тыс.), а число зарегистрированных выпусков ценных бумаг увеличилось почти на 30% (с 18 в I квартале 2019 года до 23 в том же периоде 2020 года)", - говорится в сообщении. В I квартале 2020 года 19 акционерных обществ УФО завершили эмиссии акций, общий объем привлеченных средств путем закрытой подписки составил 2,9 млрд рублей.

Компании-эмитенты используют не только механизм привлечения долевого финансирования, но и возможности долгового заимствования. В 2019 году 17 компаний из УФО разместили 23 выпуска облигаций общим объемом около 80 млрд рублей, из них 70 млрд рублей привлекли четыре наиболее крупных предприятия, работающие в области энергетики, производства и лизинга. При этом субъекты малого и среднего бизнеса привлекают на фондовом рынке суммы от 0,1 до 1,2 млрд рублей.

"Важно подчеркнуть, что 10 из 17 выпусков были дебютные. Впервые на фондовый рынок вышли уральские компании, работающие в таких сферах как строительство и девелопмент, энергетика, производство, розничная торговля и оказание услуг на территории Свердловской, Челябинской и Тюменской областей", - уточнили в отделе по связям с общественностью.

Эмиссионная активность, по мнению специалистов Уральского главного управления, свидетельствует о том, что в сложившейся экономической ситуации предприятия стараются использовать все возможности для сохранения, оптимизации и развития бизнеса.

Ключевым событием для фондового рынка стало вступление в силу 11 мая 2020 года новой редакции стандартов эмиссии ценных бумаг. Новые правила упрощают процедуру выпуска акций и облигаций. Например, из эмиссионных документов исключена избыточная и дублирующая информация, допускается составление и раскрытие эмитентом проспекта ценных бумаг без регистрации. "Важным новшеством стала возможность использования в рамках эмиссии ценных бумаг электронного документооборота, обязательным элементом которого является личный кабинет. <...> Теперь компания может представить в Банк России эмиссионные документы в электронном виде и получить отметку об их регистрации без личного посещения офиса", - уточнила заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй. Пять компаний УрФО уже зарегистрировали личные кабинеты для того, чтобы иметь возможность подавать документы в ЦБ РФ в электронном виде.