Курганские медики обнаружили коронавирус среди вахтовиков, доставленных из Якутии

ТАСС, 21 мая. Медики в Курганской области выявили коронавирус у трех из 61 вахтовика, доставленных спецбортом с Чаяндинского месторождения в Якутии. Они госпитализированы, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

19 мая жители Курганской области, работавшие вахтовым методом на Чаяндинском нефтегазовом месторождении в Якутии, где был введен карантин из-за коронавируса, были доставлены спецбортом домой. Шестьдесят одного вахтовика поместили на изоляцию в обсерватор в селе Чумляк.