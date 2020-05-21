Курганские медики обнаружили коронавирус среди вахтовиков, доставленных из Якутии

ТАСС, 21 мая. Медики в Курганской области выявили коронавирус у трех из 61 вахтовика, доставленных спецбортом с Чаяндинского месторождения в Якутии. Они госпитализированы, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
19 мая жители Курганской области, работавшие вахтовым методом на Чаяндинском нефтегазовом месторождении в Якутии, где был введен карантин из-за коронавируса, были доставлены спецбортом домой. Шестьдесят одного вахтовика поместили на изоляцию в обсерватор в селе Чумляк.
"Это верно, они сейчас в инфекционной больнице на лечении", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос, действительно ли коронавирус обнаружен у троих вахтовиков, доставленных в регион спецбортом из Якутии.
Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения. Там расположены 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где работает более 10 тыс. человек.
В Курганской области, по данным на 20 мая, зафиксировано 150 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 54 человека выздоровели. 66% случаев коронавируса в регионе - завозные, в 52% случаев заболевание протекало бессимптомно.