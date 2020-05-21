В Ревде школьник спас пенсионерку из горящей квартиры

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пятнадцатилетний школьник Ильяс Ахматгалиев спас 82-летнюю женщину из горящей квартиры в городе Ревда Свердловской области, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар произошел в одной из квартир жилого дома на улице Спартака, 6а, в Ревде. Горели вещи на площади 1 кв. метр, возгорание было оперативно ликвидировано. При пожаре была спасена 82-летняя женщина, которой помог пятнадцатилетний школьник Ильяс Ахматгалиев", - сказали в ведомстве.

Ильяс был во дворе, когда увидел дым из окон первого этажа. Подросток начал стучать в дверь квартиры. Находившаяся внутри пожилая женщина ответила, что у ее не получается открыть. Тогда школьник залез в квартиру через окно, но потушить пожар самостоятельно и вытащить женщину он не смог. На его крики о помощи отозвались двое мужчин, оказавшиеся сотрудниками полиции не при исполнении. Вместе они начали тушить пожар и помогли донести пенсионерку до окна, где их встретили прибывшие пожарные.

"Благодаря неравнодушию, оперативным и грамотным действиям школьника и двух сотрудников правоохранительных структур, в свободное от службы время оказавшимся на месте пожара, удалось спасти женщину и минимизировать последствия возгорания", - добавили в МЧС.