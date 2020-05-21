Росгвардия будет задерживать рыбаков и пловцов в зоне Белоярской АЭС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Зона безопасности Белоярской атомной электростанции (АЭС) будет патрулироваться военнослужащими Росгвардии. Они должны задерживать граждан, которые ловят рыбу или купаются в Белоярском водохранилище, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Белоярской АЭС.

"С сегодняшнего дня и до особого распоряжения в зоне безопасности Белоярской АЭС будет осуществляться патрулирование группами военнослужащих. Они уполномочены производить задержание граждан, занимающихся рыбной ловлей и купанием в Белоярском водохранилище, и передавать их органам охраны правопорядка", - говорится в сообщении. Там уточнили, что проходящую через зону безопасности велопешеходную дорожку будет разрешено использовать в прежнем режиме.

В пресс-службе электростанции ТАСС уточнили, что патрулированием будут заниматься подразделения Росгвардии. "Купание и отлов рыбы были запрещены и раньше, и мы следили своими силами за безопасностью. Но теперь решили привлечь военных, потому что сейчас и нерест рыбы идет, и в принципе люди расслабились чуть-чуть", - отметили ТАСС в пресс-службе.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

Белоярское водохранилище - искусственный водоем на реке Пышма, крупнейшее водохранилище Свердловской области. Образовано в связи со строительством Белоярской АЭС и используется в качестве охладителя еЕ реакторов, а также для технического водоснабжения станции.