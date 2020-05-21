Уральский федеральный университет запустил десятичасовой марафон "Время карьеры"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Онлайн-марафон "Время карьеры" Уральского федерального университета (УрФУ) начал свою работу. Мероприятие продлится 10 часов, организаторы ожидают около 100 тыс. участников, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Студенты Уральского федерального университета в июле прошлого года на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложили поднять до всероссийского масштаба университетскую акцию "Ночь карьеры", где на одной площадке собирались студенты и выпускники вузов, работодатели, эксперты, кадровые агентства и образовательные учреждения. Путин поддержал это предложение, по итогам встречи было дано поручение рассмотреть вопрос о проведении с 2020 года всероссийского мероприятия для студентов, которое помогало бы им в трудоустройстве.

"Сегодня мы представим возможности 61 компаний, которые разместят на ресурсах проекта 139 предложений и проведут 10 мастер-классов о трендах рынка труда, необходимых профессиональных и гибких навыках. Прямые эфиры онлайн-марафона будут идти десять часов", - сказали в пресс-службе, отметив, что организаторы ожидают около 100 тыс. участников.

Участникам акции доступен "Карьерный чат-бот" в соцсети "ВКонтакте", в нем можно посмотреть вакансии, практики и стажировки от компаний-партнеров университета актуальные на данный момент. В прямом эфире будут проходить мастер-классы от руководителей и HR-специалистов ведущих российских и международных компаний-работодателей. Так, участники узнают как правильно проходить онлайн-собеседование, и какие навыки нужны специалистам в "меняющемся мире". Использованные в онлайн-марафоне форматы станут частью всероссийской акции в ноябре 2020 года, организаторами которой выступят УрФУ, АНО "Россия - страна возможностей" и Минобрнауки России.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".