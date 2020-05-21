Организаторы Уральской индустриальной биеннале назвали ее тему в 2021 году

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Темой 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства в 2021 году станет цитата из Екклесиаста, сообщила комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова на онлайн пресс-конференции.

"Нашей темой будет измененная цитата Екклесиаста: "Время обнимать и укрываться от объятий". Мы задумывали, что дальше в этой теме огромное количество "трамплинов" для кураторов", - сказала Прудникова.

Уральская индустриальная биеннале современного искусства пройдет осенью 2021 года в Екатеринбурге в шестой раз. С 2020 года организаторами биеннале являются Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственный центр современного искусства в Екатеринбурге и Центр поддержки и развития современного искусства ZAART.

Уральская индустриальная биеннале - крупнейший международный проект в сфере современного искусства на территории России. С 2010 года при поддержке Министерства культуры РФ биеннале исследует индустриальность как наследие и актуальную практику Уральского региона. За это время в ней приняли участие более 300 художников из 70 стран, а площадками стали 14 заводов города и региона. Уральская биеннале - единственная из российских - входит в Международную ассоциацию биеннале (The International Biennial Association).