Суд отклонил ходатайство о прекращении дела основателя компании Vee Security Литреева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела основателя специализирующейся на кибербезопасности компании Vee Security Александра Литреева, обвиняемого в приобретении и хранении наркотиков. Об этом ТАСС сообщил адвокат Литреева Алексей Бушмаков.

17 апреля Ленинский районный суд освободил Литреева из-под домашнего ареста. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"Следователь направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему (Литрееву, - прим. ТАСС) судебного штрафа, это ходатайство утвердил начальник полиции, и оно поступило в суд. Суд был назначен в течение десяти суток, а для того, чтобы [Литреев] прилетел в Екатеринбург, он должен был отбывать 14 суток карантина, поэтому он не прилетел. А суд не стал запрашивать и проводить заседание по видео-конференц-связи, хотя мог", - сказал Бушмаков.

По словам адвоката, суд вернул ходатайство следователю и оставил в силе Литрееву подписку о невыезде.

По данным адвоката, Литреева задержали в конце февраля у гостиницы, во время осмотра на месте задержания у него никаких запрещенных веществ найдено не было. 23 февраля Литреева допросили и отправили в изолятор временного содержания. Он не имеет регистрации на территории РФ, проживает с родителями в Санкт-Петербурге, а в Екатеринбург приехал в гости. Ленинский районный суд Екатеринбурга 24 февраля арестовал его на два месяца, 28 февраля Свердловский областной суд сократил срок ареста на месяц - до 23 марта. Он обвиняется в приобретении и хранении наркотиков, вину признал полностью.

Литреев является основателем компании Vee Security и проекта "Красная кнопка". Vee Security - эстонская компания, специализирующаяся на решениях в области кибербезопасности.