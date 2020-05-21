В Югре ограничили въезд в три поселения, где выявили 380 случаев заболевания COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мая. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа ограничили въезд и выезд в населенные пункты Лянтор, Федоровский и Нижнесортымский в связи с ростом в муниципалитете количества подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой, опубликованном в четверг на сайте регионального правительства.

Населенные пункты находятся в Сургутском районе, в котором зарегистрировано наибольшее по региону число случаев заражения коронавирусом - 380, согласно данным на 21 мая. Ранее в этих поселениях решением главы региона была приостановлена работа предпринимателей, торгующих непродовольственными товарами и оказывающими бытовые услуги населению, а также детских садов.

"В дополнение к действующим мерам по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Лянторе, Федоровском и Нижнесортымском Сургутского района ограничить на период эпидемиологического неблагополучия въезд и выезд граждан по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, а также частным автомобильным дорогам", - сказано в документе.

При этом данные ограничения не распространяются на граждан, въезд и выезд которых в данные поселения необходим для работы, имеющим соответствующие пропуски, оформленные в электронной системе самоконтроля жителей. Как поясняется в документе, для контроля за соблюдением данных ограничительных мер будет организовано три круглосуточных контрольно-пропускных пункта, где гражданам будет бесконтактным способом измеряться температура.

Всего в округе зарегистрировано 1 430 случая заражения коронавирусом, 488 человек выздоровели, 12 умерли.