Товары из Югры впервые появились в онлайн-продаже в популярном интернет-магазине Etsy

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая. /ТАСС/. Единственный производитель косметики ручной работы из Ханты-Мансийского автономного округа в условиях пандемии коронавируса первым из региона начал продавать свои товары через популярную международную онлайн-платформу Etsy, пробные партии направлены в США и Германию, сообщила ТАСС начальник отдела координации внешних связей и маркетинга центра поддержки экспорта Югры Дина Андреева.

Etsy - одна из крупнейших международных электронных торговых площадок, которая специализируется на товарах ручной работы, старинных вещах и материалах, уникальных товарах ограниченного выпуска.

"Компания "Берегиня" (Нижневартовский район) первой в Югре создала свою витрину на торговой площадке Etsy. Первые посылки были отправлены в США и Германию. Пока это тестовые поставки, объемы небольшие. Необходимую помощь организации оказывает центр поддержки экспорта Югры", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, продажи стартовали, несмотря на пандемию коронавируса в мире. "Онлайн-торговля сейчас переживает свой бум, и люди массово делают покупки из дома. Для компании это была возможность заменить свои розничные продажи сферой онлайн", - уточнила собеседница агентства.

Андреева добавила, что в дальнейшем возможен выход и других предпринимателей на платформу Etsy. "Работа через онлайн-платформы позволит предпринимателям Югры расширить рынки сбыта, объем продаж, особенно сейчас, в условиях пандемии коронавируса", - отметила она.

"Берегиня" - единственная в Югре занимается производством натуральной косметики, сделанной вручную. В частности, мыла и шаров для ванны с добавлением трав и эфирных масел. Компания реализует продукцию по России, а также в Белоруссию, Казахстан, Армению, Молдову, Киргизию, США, Китай, она имеется в продаже более чем 500 магазинах-партнерах.

О нацпроекте

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд. Проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" является региональной составляющей нацпроекта и предполагает выход на экспорт к 2024 году не менее 240 субъектов МСП, занимающихся выпуском несырьевых неэнергетических товаров.